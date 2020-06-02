Введение в эксплуатацию новых станций метро может затянуться









По словам мэра Минска , строительно-монтажные работы к этой дате будут завершены, однако в настоящее время уверенности в том, что к июлю получится "обкатать" новые решения, которые применяются на третьей линии подземки, нет.





БелТА . "На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение – новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше – специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградская. Это все требует усиленной обкатки и наладки", – пояснил Сивак, его цитирует





Глава Мингорисполкома добавил также, что упомянутые работы теоретически возможно успеть провести ко Дню Независимости, однако гарантировать это сложно.





Напомним, третья линия Минского метрополитена, Зеленолужская, соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, она будет иметь протяженность 17,2 километра и включать 14 станций.





Ранее сообщалось, что четыре станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь") планируется ввести в эксплуатацию ко Дню Независимости.





Предприятие "Минскметрострой" уже копает тоннели для строительства трех станций второго участка ("Неморшанский сад", "Аэродромная", "Слуцкий гостинец"), которые планируется открыть в 2023 году.







