|
О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко рассмотрел масштабные градостроительные проекты и дальнейшее развитие столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече с председателем Мингорисполкома, в частности, речь шла о строительстве многофункционального комплекса «Минск Мир». Эта площадка сегодня основной инвестиционный проект города. Закономерно, что к нему особое внимание со стороны Президента.
Со временем на его территории планируют разместить более 2 миллионов квадратных метров жилья, появится международный финансовый центр. Главу государства интересовали темпы возведения и, прежде всего, инфраструктура.
Обсудили и возможность строительства многофункциональной клиники в Минске, которая при необходимости сможет быть перепрофилирована под инфекционный стационар. Но это в перспективе. Сегодня же в столице ведут работы сразу на 33 объектах здравоохранения и образования.
Обсуждали место расположения здания Национального исторического музея.
Председатель горисполкома Анатолий Сивак заверил, что в Минске готовы принимать все меры для того, чтобы ничто не нарушало привычный темп жизни обычных горожан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска
Новости Беларуси. 2 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко рассмотрел масштабные градостроительные проекты и дальнейшее развитие столицы, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)