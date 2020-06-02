Запечённые помидоры. Простой рецепт полезного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Помидоры – моя любовь длиною в жизнь. До сих пор помню аромат тех самых, прямо с бабушкиной грядки. Хотя я почти всегда отдаю предпочтение свежим помидорам, есть в моем арсенале несколько рецептов, где этот овощ подвергается термической обработке.

Известно, что под воздействием высокой температуры в помидорах образуется ликопин, который является мощным антиоксидантом и снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Что ж, берём на заметку! И если вы любите помидоры так, как их люблю я, этот рецепт обязательно придется вам по душе.

Итак, вам понадобится:

помидоры - 3 шт;

сыр твердый (у меня - пармезан);

чеснок - 2 зубчика;

оливковое масло (из расчета 0,5 ч. л. на кружок помидора);

базилик сушёный.





Как готовить?

Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см и выложить на плоскую тарелку. Сыр натереть на мелкую тёрку.





Чеснок мелко порубить, добавить в оливковое масло, туда же щепотку сушёного базилика.





Полученным составом полить помидоры и дать постоять им 5-10 минут.





Затем выложить помидоры на противень и поставить в разогретую до 170° духовку на 20-30 минут.





Когда помидоры станут мягкими, достать их из духовки, сверху аккуратно посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку на 3 минуты.





Запечённые помидоры готовы!





Секреты приготовления:

1. Температура в духовке не должна быть слишком высокой, чтобы процесс запекания был постепенным и ничего не подгорело.

2. Оливкового масла не должно быть слишком много (0.5 ч.л. на каждый кружок помидора);

3. Сыр может быть на ваш вкус: пармезан, моцарелла, голубой сыр с плесенью. Чем пикантнее вкус сыра, тем меньше подготовки требуют сами помидоры. Например, с сыром дорблю помидоры можно просто запечь с капелькой, оливкового масла без чеснока и базилика.

4. Если вы запекаете черри, то их можно подавать не только в качестве самостоятельного блюда, но и как составную часть канапе.

Как говорится, основа есть, а далее бескрайнее поле для экспериментов! Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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