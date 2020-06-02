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Путин разрешил отвечать ядерными ракетами на обычное оружие во время атак объектов РФ

02.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия потенциальным противником.


REUTERS 

Глава Кремля Владимир Путин изменил условия использования ядерного оружия. Отныне ее можно использовать даже в случае существования угрозы агрессии на российские объекты с обычным оружием, пишет УНИАН.

Об этом говорится в утвержденных Путиным Основах российской политики в области ядерного сдерживания.

Применение ядерного оружия признается крайней мерой и рассматривается исключительно как «средство сдерживания». 

Впрочем, среди условий возможного использования, указаны случаи агрессии на критически важные объекты РФ с обычным оружием. При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов потенциальным противником.
 
 
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При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия потенциальным противником.
 
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