Три команды Ивьевского района отмечены дипломами по итогам участия в проекте «#История#Память#Будущее.by»

Источник материала: Ивьевский край

Три команды учреждений образования Ивьевского района награждены дипломами третьей степени по итогам участия в областном интерактивном проекте «#История #Память #Будущее.by», который проходил на протяжении 4-х месяцев с использованием информационных ресурсов и технологий. Он посвящался 75-летию Великой Победы, организаторами выступили ГУО «Гродненский областной институт развития образования», ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово» и УО «Гродненский колледж техники, технологий и дизайна».

Проект объединил более 600 учащихся и педагогов школ, гимназий, колледжей и профессиональных лицеев. По итогам проекта на сайте «#История#Память#Будущее.by» размещено 478 исследовательских и творческих работ, которые могут быть использованы педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.

Итак, называем дипломантов: команда «Литвины» Ивьевского района, руководитель Данута Брониславовна Холяво, учитель ГУО «Ивьевская средняя школа»; команда «Спадчына» Ивьевского района, руководитель Андрей Викторович Волчок , учитель ГУО «Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад-средняя школа»; команда «Катюша» УО «Ивьевский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», руководитель Иван Иванович Гриневский , преподаватель.

И. МИХАЙЛОВА.