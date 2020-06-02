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Скончался президент ЕОК Янез Кочиянчич. Ему было 78 лет

02.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

2 июня весь спортивный мир облетела печальная новость. После продолжительной болезни не стало президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 78 лет.

Именно он занимался организацией II Европейских игр, которые в 2019 году прошли в Минске.

Белорусам спортивный функционер запомнился своим ярким выступлением во время открытия Игр, которое произнес на нашем родном языке.

Скончался президент ЕОК Янез Кочиянчич. Ему было 78 лет

Скончался президент ЕОК Янез Кочиянчич. Ему было 78 лет

Ранее Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении, занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта, был членом МОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК, а с 2017-го возглавил организацию.

Соболезнования главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи со смертью Янеза Кочиянчича от себя лично и от всего белорусского народа выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: Янез Кочиянчич, Александр Лукашенко

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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2 июня весь спортивный мир облетела печальная новость. После продолжительной болезни не стало президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича,...
 
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