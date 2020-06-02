|
Скончался президент ЕОК Янез Кочиянчич. Ему было 78 лет
Источник материала: СТВ
2 июня весь спортивный мир облетела печальная новость. После продолжительной болезни не стало президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 78 лет.
Белорусам спортивный функционер запомнился своим ярким выступлением во время открытия Игр, которое произнес на нашем родном языке.
Ранее Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении, занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта, был членом МОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК, а с 2017-го возглавил организацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июня весь спортивный мир облетела печальная новость. После продолжительной болезни не стало президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)