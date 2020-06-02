Скончался президент ЕОК Янез Кочиянчич. Ему было 78 лет

Источник материала: СТВ

2 июня весь спортивный мир облетела печальная новость. После продолжительной болезни не стало президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 78 лет.

Именно он занимался организацией II Европейских игр, которые в 2019 году прошли в Минске.

Белорусам спортивный функционер запомнился своим ярким выступлением во время открытия Игр, которое произнес на нашем родном языке.









Ранее Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении, занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта, был членом МОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК, а с 2017-го возглавил организацию.