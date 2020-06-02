Дженифер Энистон продаст свое обнаженное фото ради борьбы с коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

Звезда сериала «Друзья» решила оказать посильную помощь медучреждениям.

«Мой дорогой друг (фотограф) Марк Селигер объединился с благотворительной организацией RAD и аукционом Christie's, чтобы продать 25 портретов, включая мой, ради избавления от COVID-19», — цитирует Дженнифер Энистон РБК .

Вырученные средства актриса намерена пожертвовать на бесплатные тесты и помощь медицинским учреждениям, которые помогают больным с COVID-19.

Christie's также выставил на аукцион портреты Брэда Питта, Курта Кобейна, Опры Уинфри и Барака Обамы. Торги начались 28 мая и продлятся до 12 июня.