ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Волчонок очаровал соцсети, пытаясь выть по-взрослому

02.06.2020 17:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Волчонок очаровал соцсети, пытаясь выть по-взрослому

Видео с детенышем волчицы, который решил показать, что он уже не маленький, очаровало пользователей соцсетей.

Попытки малыша представить себя грозным охотником посмотрели уже более 100 тысяч раз.

На кадрах маленький волчонок пытается выть, как взрослый.

Ролик собрал множество восхищенных комментариев. Некоторые пользователи предсказали ему роль будущего лидера стаи, другие отметили, что маленький охотник их позабавил.

«Папа, я хорошо справляюсь?», – прокомментировал кадры один из пользователей.

Недавно растолстевший во время карантина кот рассмешил соцсети, пытаясь пролезть через решетку, но при этом не учитывая, что он поправился.

Фото: pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с детенышем волчицы, который решил показать, что он уже не маленький, очаровало пользователей соцсетей. Попытки малыша представить себя грозным охотником...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три команды Ивьевского района отмечены дипломами по итогам участия в проекте «#История#Память#Будущее.by»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика