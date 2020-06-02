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Волчонок очаровал соцсети, пытаясь выть по-взрослому
Источник материала: ОНТ
Видео с детенышем волчицы, который решил показать, что он уже не маленький, очаровало пользователей соцсетей.
Попытки малыша представить себя грозным охотником посмотрели уже более 100 тысяч раз.
На кадрах маленький волчонок пытается выть, как взрослый.
Ролик собрал множество восхищенных комментариев. Некоторые пользователи предсказали ему роль будущего лидера стаи, другие отметили, что маленький охотник их позабавил.
«Папа, я хорошо справляюсь?», – прокомментировал кадры один из пользователей.
Недавно растолстевший во время карантина
Фото: pinterest
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Видео с детенышем волчицы, который решил показать, что он уже не маленький, очаровало пользователей соцсетей. Попытки малыша представить себя грозным охотником...
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