На деньги польских банков в Минске построят торговый центр

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фото: Myfin.by

Средства выделяют по экспортному контракту, который заключен с польской компанией. С белорусской стороны в проекте участвует Белагропромбанк , с польской - Bank Gospodarstwa Krajowego и Bank Pekao, пишет reform.by.

Польская компания Trasko Inwest будет строить центр для ООО «Сильвер Капитал», которое в 2019 году выиграло конкурс на застройку территории бывшего Червенского рынка.