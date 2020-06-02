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На деньги польских банков в Минске построят торговый центр
Источник материала: Myfin
Средства выделяют
по экспортному контракту, который
заключен с польской компанией. С
белорусской стороны в проекте участвует
Польская компания Trasko Inwest будет строить центр для ООО «Сильвер Капитал», которое в 2019 году выиграло конкурс на застройку территории бывшего Червенского рынка.
Источник: Myfin.by
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Польские банки профинансируют проектирование и строительство многофункционального торгового комплекса в Минске. Будет выделено 49 млн евро. Всего с учетом...
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