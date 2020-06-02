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Во время благоустройства пруда в Молодечненском районе сапёрам пришлось обезвреживать гранату
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители деревни Солтаны Молодечненского района собственными силами благоустроили местный пруд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он зарос кустарником и камышом, поэтому купаться здесь было нельзя. К тому же погибла вся рыба. За два дня активисты спустили воду, почистили дно от мусора, убрали растительность. Главными инициаторами доброго дела стали братья Михаил и Евгений Садовские. Мужчинам помогли односельчане и местная власть. Сюда направили спецтехнику, которая взяла на себя большую часть работы.
Во время благоустройства нашли опасный подарок – гранату времен Первой мировой войны, которую обезвредили саперы.
Михаил Садовский, местный житель:
Виктор Станишевский, председатель Городиловского сельсовета:
Берег водоема засеяли газонной травой и сделали комфортный спуск. А к весне пруд должен наполниться рыбой.
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Новости Беларуси. Жители деревни Солтаны Молодечненского района собственными силами благоустроили местный пруд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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