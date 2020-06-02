Мнение. В Беларуси хотят торговать алкоголем онлайн. Почему это шаг к пропасти?

Источник материала: Tut.by

Вчера стали известны подробности законопроекта о возможном разрешении с 1 июля по 31 декабря онлайн-торговли алкоголем белорусского производства, который обсуждается властями и другими заинтересованными организациями. И, грубо говоря, обосновывается все это дело общественными и государственными интересами. Но я уверен, что это — шаг к пропасти. И вот почему.



Станислав Шаршуков Редактор REALTY.TUT.BY

Что предлагается?

Есть такая организация — ассоциация предприятий онлайн-торговли, которая продвигает интересы своих членов. Это, в принципе, неплохо. Но именно поэтому я бы не спешил говорить, что власти сами взяли и решили обсудить интернет-торговлю алкоголем. А вот что предлагается.

Законопроектом предполагается разрешить юрлицам, у которых есть лицензия на розничную продажу алкоголя, с 1 июля по 31 декабря 2020 года торговать белорусским спиртным онлайн и доставлять его покупателям. При этом нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, заказать алкоголь можно только в том случае, если вы заказали продовольственных товаров на 30 рублей. Во-вторых, в один заказ вы можете включить не более пяти литров спиртного. В-третьих, заказы, в которых есть алкоголь, доставляются с 9.00 до 22.00. В-четвертых, они должны быть оплачены по безналу. В-пятых, при оформлении заказа и при доставке вам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Декларируемые цели всего этого дела — социальное дистанцирование на время пандемии, рост доли продаж белорусских товаров в интернет-торговле и увеличение объема безналичных платежей. То есть — общественные и государственные. И, на первый взгляд, звучит все неплохо.

И правда, что тут такого, если человек «добьет» к основному заказу две бутылочки белорусского пива? Главное ведь, что алкоголь по доставке не смогут заказывать по ночам оголтелые компании молодежи, а также совсем уж пропащие — у них-то и 30 рублей на еду нет.

Почему это опасно?

Но мое глубокое убеждение в том, что в нашей стране любое увеличение доступности алкоголя — это шаг к пропасти. У нас спиртное и так продается 24 часа в сутки и стоит копейки, и вот доставки только не хватало. Это же не товар первой необходимости.

Но, как я говорил и раньше , пока я не вижу у нашего государства политической и экономической воли, чтобы радикально бороться с алкоголизмом. Но даже при такой раскладке у нас есть шанс уберечь хотя бы тех, кто еще не стал алкоголиком, но находится на стадии, близкой к зависимости.

Это абсолютно нормальные люди, часто семейные и с неплохим достатком. Они могут пить раз в неделю, вместе со своим мужем или женой, весело проводить время, но, как правило, выпивать весь закупленный алкоголь и успокаиваться. На завтра им может быть в разной степени плохо, но идти в магазин за опохмелом — это уже зашквар. Это ж уже совсем как алкаш.





И тут таким людям предлагается доставка. Купить еду на 30 рублей — копейки для семейного бюджета. Зато еще на 10 рублей сверху можно набрать немерено пива — и вот ты не идешь как пропащий в магазин, а как современный человек просто заказываешь в воскресенье еду домой и немного пивка. Обычная психология зависимости.

А теперь представьте, что таких людей тысячи только в Минске. И так каждую субботу. А потом и воскресенье. И дальше, и дальше. И вот так незаметно для себя и окружающих они начинают перешагивать из одной стадии зависимости в другую, которая уже куда опаснее для всего общества. Потом это может закончиться в лучшем случае разводом и детскими травмами, в худшем — какой-нибудь бытовухой или смертью.

Неужели все так печально?

Но тут же мне могут сказать: эй, парень, не нагнетай! Ну разве много людей будут заморачиваться доставкой ради этого опохмела, если она сейчас едет минимум полдня? Кто будет столько ждать? Резонно, но даже сейчас есть экспресс-доставка. А в случае разрешенной онлайн-торговли спиртным она рискует стать и дешевле, и быстрее.

Но мне тут же ответят, что все равно это только на полгода. Разве за такой короткий период времени что-то поменяется? Опять же — не нагнетай. Но я вижу логику в том, что такой же аргумент сторонники доставки смогут тиражировать в декабре, чтобы продлить ее действие уже на неопределенный срок. Запрашиваем статистику у МВД — преступлений больше не стало, у налоговой — налоговых поступлений стало больше, у белорусских производителей алкоголя — выручка выросла, у банков — расчеты по безналу выросли. И всё, нет причин не торговать алкоголем бессрочно.

Но такие вещи, как здоровье населения, не измеряются сиюминутными тактическими выгодами. Ведь здоровье людей — это стратегия для любого нормального государства. А эта история с продажей алкоголя онлайн аукнется через пять лет. Если нам нужно еще больше преступлений, разводов и ранних смертей — то вперед.

Почему торговать алкоголем онлайн могут не разрешить?

Но я надеюсь, что эту норму все же не «протянут». Во-первых, как я понимаю, против нее выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Во-вторых, за нее априори не может быть Минздрав. В-третьих, ей явно не обрадуется МВД.

Ведь о том, что творится сейчас в спальных районах, вам расскажет любой нормальный и порядочный участковый милиционер. Мой друг одно время работал таким в большом белорусском городе. Пошел по собственной воле, чтобы обществу служить. Через пару лет ушел, потому что разочаровался.

Так вот, он говорил: «Видишь девятиэтажку на три подъезда? В каждой из них примерно 3−4 квартиры на подъезд — стабильно бухающие. Половина — проблемные. Драки, поножовщина, не нужные родителям плачущие дети». А теперь масштабируйте это на всю страну и подумайте, надо ли нам делать алкоголь еще доступнее. Более того, прикрываясь заботой о людях.

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