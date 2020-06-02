|
Что противоречит белорусской политической традиции? Мнение Андрея Савиных
Источник материала: СТВ
Что противоречит белорусской политической традиции? Мнением в беседе с корреспондентом СТВ поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что противоречит белорусской политической традиции? Мнением в беседе с корреспондентом СТВ поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)