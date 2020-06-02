54-летняя женщина из Гомеля ударила таксиста молотком по голове, чтобы забрать выручку

Источник материала: ОНТ

Гомеля ударила таксиста молотком по голове, чтобы забрать выручку" class="one-news__figure-img">

Клиентка в Гомельской области ударила таксиста молотком по голове, чтобы похитить выручку, сообщили БЕЛТА в МВД.

30 мая 54-летняя жительница Гомеля вызвала такси, чтобы приехать из областного центра в деревню в Гомельском районе. Когда водитель подъезжал к месту назначения, женщина ударила его по голове молотком. Потерпевший отделался ушибом, удар был слабый. Он сумел отобрать у клиентки орудие нападения и держал женщину до приезда милиции.

Как рассказала задержанная, ей нужны были деньги, и она решила, что самый простой способ получить их - отобрать выручку у таксиста. Специально для этого она взяла с собой в поездку молоток.





Женщина неоднократно судима за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД

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