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Дело Шеремета: суд перенес апелляцию на арест Кузьменко, потому что не пришли прокуроры

02.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киевский апелляционный суд решил перенести рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей подозреваемой в деле Павла Шеремета Юлии Кузьменко, потому что прокуроры не прибыли на заседание.



Об этом сказано в сообщении на странице Facebook-сообщества Free Riff.

В сообществе заявили, что судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Кузьменко не состоялось, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание.

Суд должен был рассмотреть апелляцию Кузьменко 2 июня в 15.30.


22 мая Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении трех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения.

Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

Также в деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами. По ним материалы выделили в отдельное производство.

В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.


Изначально по версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.
 
 
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Киевский апелляционный суд решил перенести рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей подозреваемой в деле Павла Шеремета Юлии Кузьменко, потому что...
 
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