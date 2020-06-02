Дело Шеремета: суд перенес апелляцию на арест Кузьменко, потому что не пришли прокуроры





Об этом сказано в сообщении на странице Facebook-сообщества Free Riff.

В сообществе заявили, что судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Кузьменко не состоялось, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание.

Суд должен был рассмотреть апелляцию Кузьменко 2 июня в 15.30.





22 мая Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении трех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения.

Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.