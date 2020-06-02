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Все ли вы знаете о пневмонии? Тест, чтобы проверить себя
Источник материала: Tut.by
О пневмонии сейчас говорят много. Но хорошо ли вы представляете, что это за болезнь? Собрали факты о симптомах, распространении и профилактике, чтобы вы могли проверить себя.
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О пневмонии сейчас говорят много. Но хорошо ли вы представляете, что это за болезнь? Собрали факты о симптомах, распространении и профилактике, чтобы вы могли...
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