Отмена роуминга, устранение барьеров, поставки продовольствия — темы Группы высокого уровня СГ

Источник материала: Вороновская газета





Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства пройдет 5 июня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

«Повестка заседания включает в себя ряд вопросов, посвященных актуальным аспектам белорусско-российских отношений, — отметили в Посткоме. — Планируется прежде всего рассмотреть вопросы торгово-экономического сотрудничества, касающиеся государственных (муниципальных) закупок, устранения технических барьеров доступа белорусских предприятий, связанных с аккредитацией на электронных торговых площадках в России с целью участия в процедурах закупок, ограничения допуска радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Беларуси, к государственным (муниципальным) закупкам в РФ».

В сфере агропромышленного комплекса будет затронута тема поставок российской свиноводческой продукции в Беларусь и поставок белорусской плодоовощной продукции на территорию России. Одним из вопросов для рассмотрения является осуществление транзита белорусских товаров через территорию России в адрес получателей других государств Евразийского экономического союза.

«В рамках выполнения резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года №3 сторонами будет заслушана информация о ходе работы по отмене роуминга на территории Союзного государства, — добавили в Посткоме. — В целях координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов СГ запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета Министров и Высшего госсовета Союзного государства».

В заседании примут участие сопредседатели Группы высокого уровня — Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, вице-премьер России Алексей Оверчук, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного комитета Союзного государства.

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