В Беларуси расширили список граждан, которые могут пригнать машину из Европы по льготной растаможке

Новый документ предполагает расширение перечня лиц, которые имеют право на возмещение 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств.





Ранее такая возможность была предоставлена для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.





Теперь воспользоваться льготой смогут также и родители (усыновители, удочерители), опекуны (попечители) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.





Напомним, ввозить автомобиль по «льготному тарифу» можно ежегодно.





Как отмечает пресс-служба президента, документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.









Тем временем, напомним, в апреле рынок продаж новых авто в Беларуси продемонстировал падение на 55 процентов по сравнению с мартом. При этом на фоне ситуации в экономике и сворачивания банковских программ по кредитованию дилеры прогнозируют дальнейший спад продаж.





Еще в конце прошлого года, спустя полгода существования указа о льготной растаможке, эксперты отмечали резкий рост рынка подержанных авто из Европы. Возможностью пригнать машину подешевле пользовались как сами граждане, пригоняющие машину для себя, так и перекупы. Пригнанные под этот указ легковушки, как правило, попадают в сегмент бюджетных автомобилей российской сборки (в пределах 10-12 тысяч долларов в эквиваленте).