ИИ превзошёл людей точностью предсказаний характера человека по селфи

Источник материала: KYKY

Математики и психологи превратили искусственный интеллект в «гадалку», определяющую характер человека по селфи. О том, как проходило обучение нейросети, написали в работе, которая попала в журнал Scientific Reports.

Эксперты из ВШЭ научили ИИ узнавать, а точнее, угадывать черты личности людей по их фотографиям, пишет Хайтек+. Более того, ученые даже добились превосходства ИИ над человеком: например, профессионалом в области психологии.

Алгоритм делал верное заключение почти в 60% случаев, тогда как случайное угадывание обычно совпадает лишь в половине. Превосходство в 10% кажется слабым, но на самом деле по точности предсказаний нейросеть существенно опережает людей, говорят во ВШЭ.

Эксперты провели масштабное исследование взаимосвязи генетических различий и облика человека. В нем приняли участие 12 тысяч добровольцев. Они прошли психологический тест и показали свои фото для обучения нейросети.

После обучения на части снимков ИИ угадывал черты характера человека достаточно точно, иной раз заметно опережая человека. Но точность «гадания» все равно оказалась случайной. Нейросети удавалось хорошо предсказывать сознательность, но при этом она испытывала трудности с определением открытости к новому опыту по лицу человека. Зависела точность системы и от гендера. У мужчин ИИ с трудом определял эмоциональную стабильность.