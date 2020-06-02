В легкой атлетике начался сезон

Источник материала: ОНТ

Легкая атлетика возвращается — в Кладно прошел первый этап чешского Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны.

Двукратная олимпийская чемпионка Барбора Спотакова начала сезон с победы. Она первая в метании копья с результатом 63 метра и 69 сантиметров. Второе место у серебряного призера чемпионата Европы — Николы Огродниковой. В мужском толкании ядра победил — Томаш Станек. Он в своей лучшей попытке показал отличный результат — 21 метр и 13 сантиметров.

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