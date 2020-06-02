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В легкой атлетике начался сезон
Источник материала: ОНТ
Легкая атлетика возвращается — в Кладно прошел первый этап чешского Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны.
Двукратная олимпийская чемпионка Барбора Спотакова начала сезон с победы. Она первая в метании копья с результатом 63 метра и 69 сантиметров. Второе место у серебряного призера чемпионата Европы — Николы Огродниковой. В мужском толкании ядра победил — Томаш Станек. Он в своей лучшей попытке показал отличный результат — 21 метр и 13 сантиметров.
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Легкая атлетика возвращается — в Кладно прошел первый этап чешского Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны. Двукратная олимпийская чемпионка Барбора...
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