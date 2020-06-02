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Милиция разыскивает без вести пропавшего жителя деревни Нехачево (Ивацевичский район)
02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал 50-летний житель деревни Нехачево (Ивацевичский район).
Фото: youtube.com
С начала апреля о местонахождении сельчанина Кукса Н.В. ничего не известно.
Установлено, что мужчина может быть трудоустроен (как официально, так и неофициально) в какой-либо сельскохозяйственной организации Беларуси.
На вид ему 50 лет, рост 165-170 см, худощавый. Волос прямой короткий черного цвета, глаза голубые.
Фото: ОВД Ивацевичского райисполкома.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону: 80164524644, сообщает ОВД Ивацевичского райисполкома.
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Пропал 50-летний житель деревни Нехачево (Ивацевичский район). Фото: youtube.com С начала апреля о местонахождении сельчанина Кукса Н.В. ничего не известно....
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