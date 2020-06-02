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Милиция разыскивает без вести пропавшего жителя деревни Нехачево (Ивацевичский район)

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал 50-летний житель деревни Нехачево (Ивацевичский район).

Милиция разыскивает без вести пропавшего жителя деревни Нехачево (Ивацевичский район)

Фото: youtube.com

С начала апреля о местонахождении сельчанина Кукса Н.В. ничего не известно.

Установлено, что мужчина может быть трудоустроен (как официально, так и неофициально) в какой-либо сельскохозяйственной организации Беларуси.

На вид ему 50 лет, рост 165-170 см, худощавый. Волос прямой короткий черного цвета, глаза голубые.

Милиция разыскивает без вести пропавшего жителя деревни Нехачево (Ивацевичский район)

Фото: ОВД Ивацевичского райисполкома.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону: 80164524644, сообщает ОВД Ивацевичского райисполкома.

 
 
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  Пропал 50-летний житель деревни Нехачево (Ивацевичский район). Фото: youtube.com С начала апреля о местонахождении сельчанина Кукса Н.В. ничего не известно....
 
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