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Хиты четырех десятилетий – в четырех онлайн-концертах VOKA Party

02.06.2020 18:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку каждый сможет прямо у себя дома благодаря серии тематических онлайн-концертов VOKA Party.

Всего в июне запланировано четыре таких концерта. Каждый поможет перенестись в определенную музыкальную эпоху: услышать хиты 80-х, 90-х, нулевых годов, а также лучшие песни прошлого десятилетия (2010-2020 гг.).

Самые популярные песни заявленного в каждом выпуске десятилетия в прямом эфире на VOKA исполнят белорусские кавер-бэнды. Для максимального погружения в стилистику времени визуальная составляющая (грим и костюмы артистов и ведущего, графика и визуальные эффекты) будут полностью соответствовать выбранной музыкальной эпохе.

Формат всех онлайн-концертов VOKA Party будет интерактивным: зрители смогут общаться и делиться эмоциями друг с другом в специальном чате – и даже оставлять свои музыкальные заказы! В конце стрима участники концерта выберут и исполнят три из предложенных зрителями композиций в качестве «биса».

Первый онлайн-концерт – он будет посвящен музыке 80-х – состоится уже 3 июня. Перед зрителями выступит Анна Шалютина & Yougurtband. А вести концерт будет Александр Сериков.

Далее трансляции будут проходить каждую неделю, по средам. Начало всех онлайн-концертов – 19:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси и мира. После трансляции записи концертов будут доступны в архиве.

 
 
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Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку...
 
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