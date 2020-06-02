Методичка для государева человека: идеологи выводят своих лидеров мнений в сеть

“Государевы лидеры мнений” выдали пару десятков постов от первого лица — о том, как хорошо, когда вокруг стабильность и порядок, и как плохо бывало в других странах, когда лодку раскачивали. Где прямо, а где намёком называлась причина, по которой эти посты появились, — гродненский пикет в поддержку Светланы Тихановской, на котором был задержан её муж и глава инициативной группы Сергей Тихановский и их сторонники.

Никто из участников флешмоба не написал, что высказывает мнение о ситуации по чьей-то просьбе. По допущенным в постах несуразностям видно, что авторы у постов разные. Но написаны они “как по методичке”: нельзя агитировать во время сбора подписей, нам не нужна агрессия, хотите как в [топоним], не нужно оскорблять власти. Вкупе с синхронностью, с которой появились эти тексты, можно сделать вывод, что государственная идеология централизованно — через своих наиболее публичных представителей — пытается выйти в сеть, где уже давно хозяйничают её более современные конкуренты.





Пока что получается неловко

Например, “сенатор” Марина Ильина начала свой пост в “Фейсбуке” с признания в том, что “никогда раньше не занималась политикой”. Странно слышать это от члена Совета Республики. Не оценили белорусы и того, что ещё один представитель номенклатуры — первый секретарь ЦК БРСМ и коллега Ильиной по Совету Республики Дмитрий Воронюк — назвал их “обезумевшим электоратом сомнительного кандидата”. За несколько часов под постом оставили больше двух тысяч комментариев, в основном оскорбительного характера.





Вскоре после этого Марина Ильина удалила свой аккаунт в “Фейсбуке”. Воронюк же предусмотрительно отключил комментарии на своей страничке “ВКонтакте” — в его случае общение с народом получилось односторонним.













Кстати, посты Ильиной и Воронюка — первые во флешмобе — одни из немногих, где Сергей Тихановский назван прямо и наряду с идеологическими штампами типа “не хочу повторения сценариев массовых беспорядков как на Украине во время предвыборной компании” (орфография автора сохранена) звучат прямые обвинения. “Когда он привозит на пикеты по 20-50 человек и выстраивает их в очередь, когда не может ответить ни на один неудобный вопрос, называя это провокацией? Позволяет себе оскорблять людей?” — задаётся вопросами Дмитрий Воронюк. Другие участники флешмоба писали более абстрактно.





Хотите как в Миннеаполисе?!





Генеральный директор ХК “Динамо-Минск” Дмитрий Басков заявляет, что происходящее сейчас в стране его серьёзно тревожит: “Кто бы что ни говорил, мы все привыкли к определённым, можно сказать, стандартам — к безопасности на улицах, к чувству защищённости, к предсказуемости того, что с нами будет завтра”.





Но сейчас, читая новости, он понимает, что безопасность и защищённость — хрупкие конструкции. Басков приводит в пример беспорядки в США:





“Посмотрите, что происходит в Миннеаполисе. Я бы не хотел, чтобы подобное происходило в моей стране, и уверен, что у нас это невозможно, по крайней мере сейчас. Хотя, когда видишь события в США, становится ясно, как легко это может измениться, как просто нам потерять то, что мы имеем. Поэтому нам всем стоит успокоиться, не разжигать страсти, не играть с огнём. Нам совсем не нужна агрессия на улицах. Любые, даже самые острые противоречия должны решаться в правовом поле, законными методами и точно не на площадях”.





И тут что-то явно не так. Первую половину поста Баскова можно интерпретировать как критику белорусских оппозиционеров, но после упоминания Миннеаполиса текст раскрывается совсем по-другому. Ведь там беспорядки начались не под влиянием каких-то политических сил, а после жёстких действий полиции! Если хоккейный босс не хочет, чтобы было “как в Миннеаполисе”, ему стоит возмущаться не пикетами Тихановского, а действиями белорусских милиционеров, которых из-за гражданской одежды, поведения на массовых акциях и манеры обращаться с задержанными иногда сложно отличить от гопников.





Независимость есть? А если найду?





Глава Белорусской федерации лёгкой атлетики и экс-депутат Палаты представителей Вадим Девятовский не может понять, почему перед выборами из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями.





“Кто мешал им, этим людям, которые будоражат сегодня наше общество и переворачивают всё с ног на голову, проявлять свою активность задолго до президентской кампании, продвигая в интересах страны и нашего общества свои идеи в цивилизованной форме?”





Похоже, что Девятовскому только перед выборами разрешили пользоваться интернетом. Иначе бы он знал, что тот же Тихановский “проявил свою активность” задолго до выборов. Но оставим это на совести главы БФЛА. Интереснее здесь идея укрепления независимости, которая есть и во многих других постах участников флешмоба.





Похоже, именно роль властей и лично Александра Лукашенко в отстаивании независимости Беларуси станет лейтмотивом его электоральной кампании. “Когда ты обливаешь грязью то, что сделано, не желая понимать реалий происходящего, ты льёшь грязь не только на президента напрямую, ты также льёшь грязь на тех людей, которые его поддерживали и поддерживают, льёшь грязь на всех, кто созидал, строил и укреплял страну и её независимость”, — пишет Вадим Девятовский.





“Наша страна прошла огромный путь к независимости. Нельзя это растерять. Сегодня, как никогда, мы должны сплотиться и стать настоящей командой”, — вторит ему заслуженный тренер Беларуси Артур Зайцев.





Украинский синдром





Тема Украины с повестки также не снимается и начинает играть новыми красками. Например, глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев пишет, что не хотел бы, чтобы в Беларуси был создан аналог украинского ресурса "Миротворец", на котором перечислены люди, так или иначе угрожающие национальной безопасности Украины.





“Обеспокоен попытками организовать информационную травлю журналистов и редакций, освещавших провокацию в Гродно , нападение на сотрудников милиции и транспортные средства МВД, нарушение общественного порядка и последовавшие за этим задержания провокаторов и экзальтированных граждан”.





Публицист Павел Карназыцкий, которого в прошлом году украинские власти депортировали из страны, опубликовал ролик с нарезкой высказываний Тихановского и кадрами с расстрела Майдана в Киеве в 2014 году. Видео он сопроводил неироническим титром: “Небесной сотни мало? Тихоновский хочет жертву ПЛОШЫ тысячу?” (орфография автора сохранена).













“У меня много подписчиков с Украины, поделитесь с белорусами своим личным опытом в комментариях, как майдан улучшил вашу жизнь. Стал кто-то свободнее без работы и средств к существованию? Много ли ваших соседей сегодня “гордится” победой эмоций над разумом?” — завершает свой пост Карназыцкий.





Брестский общак

Районки Брестской области решили не заморачиваться и 1 июня опубликовали один и тот же текст со слухами о Сергее Тихановском. Магическим образом он появился в брестской областной газете “Заря”, берёзовском “Маяке”, пружанских “Раённых буднях”, “Лунінецкіх навінах” и других районных газетах. Тут и “кортеж из дорогих джипов”, на которых якобы передвигается по Беларуси команда Тихановского, и намёки на российские корни его проекта: “Кстати о финансировании. Судя по обилию фото Тихановского с российскими либералами и шоу-звёздами, нетрудно даже простому обывателю провести соответствующие параллели”.













“Как пел Владимир Высоцкий, “а потом про это дело раструбят на Би-би-си”. В нашем случае не Би-би-си, конечно, а раструбят разного рода информационные и телевизионные помойки с кричащими заголовками и написанными как под копирку текстами”, — пишет автор текста, некто Юрий Шиманский. Это звучит крайне самокритично. Не ваш ли, Юрий, текст “как под копирку” только что “раструбили” брестские районки, “как пел Владимир Высоцкий”?





Не выдержали народной любви

Не все государевы люди, опубликовавшие посты, оказались готовы искупаться в народной любви, хлынувшей в комментарии. Кроме Марины Ильиной, удалить текст, опубликованный в “Фейсбуке”, была вынуждена солистка группы “Аура” Юлия Быкова, заявлявшая, что ей “больно и страшно” и писавшая: “Какое может быть отношение к людям, использующим в своих политических целях молодёжь?”





Главный режиссёр "Минскконцерта" и “Славянского базара” Александр Вавилов, написавший, что “разменяв пятый десяток, господин Тихановский не усвоил простую истину, которая могла бы мероприятия по сбору подписей в поддержку супруги сделать более эффективными”, тоже всё удалил. Вероятно, усвоил какую-то простую истину.





Председатель минского общественного объединения “Белорусская ассоциация многодетных родителей” Анна Филинова заявила, что нынешняя власть поддерживает многодетные семьи, а вот насчёт нынешних кандидатов неизвестно, как они будут относиться к многодетным, и вообще, “собираются митинги, которые дискредитируют нынешнюю власть, устраиваются пикеты”. Надо же, во время выборов пикеты устраиваются! Пост вскоре исчез из публичного доступа.





И это ещё меньше месяца прошло с объявления даты выборов в Беларуси. Страшно подумать, что будет дальше.