Киркоров поздравил отца с днем рождения и выложил фото 50-летней давности и сейчас

Источник материала: ОНТ

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram опубликовал пост с видео и фото 50-летней давности и сейчас. Так он поздравил отца, Бедроса Киркорова, с 88-летием.

В опубликованном видео в кадре возле фонтана появляется Бедрос Киркоров и обнимает Филиппа. Затем современный кадр сменяется фото 50-летней давности, также рядом с фонтаном, отец держит на руках маленького сына.

В подписи к посту Филипп написал поздравление для отца: «Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днём рождения!.. Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст - 88 - вечный символ бесконечности!»

Подписчики, в том числе знаменитости российского шоу-бизнеса – Игорь Николаев, Николай Басков, Ольга Орлова, Иосиф Пригожин и многие другие – в комментариях также писали много теплых слов и пожеланий Бедросу Киркорову.

За несколько часов пост собрал более 300 тыс. просмотров и около 1700 комментариев.

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