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Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

02.06.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В разновозрастную группу сестры принимают детей от 3 до 7 лет. Занятия начнутся уже в нынешнем сентябре.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

Монахини из католической Конгрегации кармелиток младенца Иисуса живут в Бресте уже больше 20 лет. Все эти годы сестры занимаются катехизацией детей в местных приходах. Настоятельница общины Татьяна Касабуцкая рассказала корреспонденту Sputnik Артему Кирьянову, кто помогает строительству детского сада и как поменяла планы пандемия.

"Это наша харизма"

Еще до того как началась стройка, брестские сестры работали с детьми. В основном, в рамках катехизации в брестских католических приходах. Молитвы, заповеди, участие в мессе – почти три десятилетия монахини посвятили воспитанию подрастающего поколения.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Для детского сада удалось выкупить часть дома по соседству

"В Беларуси у нас есть монастыри в Адамовичах под Гродно, в Гудогае. И везде наши сестры занимаются детьми дошкольного возраста. В Польше при наших обителях тоже есть дошкольные учреждения. Это типичная для нас деятельность, это наша харизма", – объясняет настоятельница брестской общины Татьяна Касабуцкая.

В Бресте все началось с домашней катехизации по субботам. Детишек приглашали в обитель, где каждую неделю сестры проводили для них занятия. При этом заинтересованность родителей, говорит сестра Татьяна, поражала. Всего на три часа ребят привозили со всех районов города.

"Так они к нам ходили-ходили, а мы постепенно увеличивали время. Дети стали проводить у нас целый день. И тогда пришла идея: а давайте детский сад откроем. Все-таки у нас только одна комната, а деткам нужны совершенно другие условия", – вспоминает собеседница Sputnik.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Станислав – "прораб" на стройке детского сада

Как по маслу

Буквально через неделю после того, как идею вынесли на совет сестер, на продажу выставили часть дома по соседству. Это было в прошлом сентябре – с того момента сестры начали закупать стройматериалы. Но активные работы начались лишь этой весной. И всего за два месяца, признаются сестры, сделано столько, что даже не верится.

"С рабочими очень повезло. Есть у нас прихожанин Станислав – он все контролирует. Сам находит рабочих, сам проверяет работу. Мы-то в этом не так понимаем. Другие прихожане помогают как могут. Кто-то электрикой занимался, кто-то крышу крыл. Все нашлись, все подключились", – говорит сестра Татьяна.

Участок перед домом расчистили под большую детскую площадку. Не так давно в монастырь приехала четвертая насельница – сестра Ирина. Обязанности перераспределили, и теперь монахини могут посвящать больше своего времени стройке.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Совсем скоро внутри здания начнутся отделочные работы

"Столько хлама отсюда вывезли, сожгли... С соседкой по участку тоже повезло. Она говорит, дети ей мешать не будут. Мы предлагали высокий забор поставить. Но пока договорились, что это не нужно", – добавляет собеседница агентства.

С серьезными проблемами за время строительства сестры не столкнулись. Наоборот, говорят в монастыре, городские власти подсказывали, как сделать лучше и правильнее. Консультировали по санитарным нормам: все-таки здание было жилым, и при переоборудовании под садик нужно соблюсти каждую мелочь.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Спаниель Космос привязан к людям и особенно любит детей

"Наш отец-основатель говорил, что кармелитки должны ехать на восток и там служить. Видимо, мы в этой харизме и работаем, раз нам ничто не мешает. А он, наверное, теперь там на небе за нас радуется", – замечает сестра Татьяна.

Петрушка в помощь

Настоятельница брестского монастыря признается: сложно сказать, сколько денег уйдет на строительство детского сада. Общине жертвуют обычные прихожане, они же помогают в работе. Еще до начала стройки кармелитки лично объехали несколько белорусских и польских приходов.

"Были такие мнения: а что это, а как это будет, да ничего не получится. Но по реакции людей видно, что это нужное дело. В Адамовичах под Гродно так интересовались, так спрашивали! Не удивлюсь, если и там когда-нибудь будет детский сад на триста детей с бассейном", – шутит сестра Татьяна.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Недавно в детском саду завершили установку новых окон и дверей

Но теперь из-за эпидемии поездки стали невозможны. Монахини из польских кармелитских монастырей уже приготовили помощь для брестского детского сада: шкафчики, игрушки, канцелярию. Однако забрать их пока не получается.

"Мы рады любой помощи. Даже аккаунт в Инстаграме зарегистрировали. И люди помогают – кто чем может. Одна женщина постоянно нам свежую петрушку приносит. А однажды прямо из-под ворот тачку песка украли. В общем, всякое бывает. Наверное, это тоже нужно", – смеется собеседница Sputnik.

"Чтобы было хорошо, как дома"

По спискам на субботние занятия к кармелиткам приходило примерно 20 детей. Поэтому сестры решили, что с сентября примут в группу 15 ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. По сути, детский сад не будет отличаться от привычных дошкольных учреждений. Здесь будет свой распорядок, занятия. Единственное отличие – заниматься детьми будет монахиня.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Помыть машину, прополоть грядку – все обязанности лежат на четырех сестрах

"У нашей сестры Вероники педагогическое образование, она специализируется как раз на дошкольниках. Пригласим других воспитателей, мы уже договорились. Кто-то с опытами по химии придет, кто-то музыке будет учить. Может, и я когда-нибудь закончу педагогику", – делится планами настоятельница.

При этом кармелитки не исключают, что идея детского сада может и не реализоваться. Тогда формат поменяют: сестры откроют что-то вроде светлицы. Малыши смогут прийти сюда на несколько часов, чтобы поиграть и позаниматься. Сестры их накормят и уложат спать, благо помещение это позволяет.

Второй дом: как монахини из Бреста строят католический детский сад

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Монахини с усердием выполняют любую работу

Кармелиткам хочется создать спокойные условия для роста и развития детей – стрессов им и так хватает. По этой же причине специально привлекать в свой сад малышей монахини не видят смысла.

"Хочется не только показать роль церкви в воспитании. Что мы тоже можем учить читать, писать, считать, петь. Что можем создать хорошие условия – те же игрушки купить, мультик включить. Но больше нам бы хотелось, чтобы малышам здесь было хорошо, как дома. Чтобы им сюда хотелось приходить и оставаться", – заключает сестра Татьяна.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  В разновозрастную группу сестры принимают детей от 3 до 7 лет. Занятия начнутся уже в нынешнем сентябре. Монахини из католической Конгрегации кармелиток...
 
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