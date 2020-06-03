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Отказываться от мяса или нет? Братья-близнецы провели эксперимент

03.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отказываться от мяса или нет? Братья-близнецы провели эксперимент

Братья-близнецы Росс и Хьюго Тёрнеры решили провести эксперимент, чтобы выяснить, что лучше – вегетарианство или диета с мясом, пишет twizz.ru.

Братья договорились, что Хьюго на 12 недель станет веганом и откажется от продуктов животного происхождения, а Росс будет питаться как обычно и продолжит есть мясо. Калорийность питания и тренировки – 5-6 раз в неделю – у них остались на одинаковом уровне. Перед экспериментом братья сделали контрольные замеры.

После 12 недель разного питания братья поделились результатами. 

Хьюго за это время потерял 1 кг жира и набрал 1,2 кг мышечной массы. В конце эксперимента он весил 82 кг. Процент жира в его теле упал с 13% до 12%, а еще снизился уровень холестерина в крови. Кроме того, Хьюго рассказал, что стал более энергичным и на тренировках чувствовал себя намного лучше. Он объяснил это тем, что отказался от перекусов печеньем, снеками и продуктами животного происхождения, заменив их на фрукты и орехи.

Росс, в отличие от брата, набрал вес. За время эксперимента он прибавил 4 кг мышц и 2,8 кг жира. Его вес остановился на 86 кг, процент жира в теле увеличился с 13% до 15%. Уровень холестерина в крови у Росса не изменился. Интересно, что у Росса с энергичностью было все наоборот, в отличие от Хьюго. Вспышки активности у Росса часто чередовались с усталостью. И уровень сахара в крови у него резко падал и повышался, в то время, как у Хьюго этот показатель был ровный.

Братья сделали из эксперимента вывод, что будут питаться более разнообразно. Они рассказали изданию Insider, что теперь включат в свой рацион и веганские продукты.

Фото: Instagram @theturnertwiins

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Братья-близнецы Росс и Хьюго Тёрнеры решили провести эксперимент, чтобы выяснить, что лучше – вегетарианство или диета с мясом, пишет twizz.ru. Братья договорились,...
 
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