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Три стрижки, которые станут самыми модными этим летом. Бонус: они идут всем

03.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы проанализировали, что пишут о трендах в парикмахерском искусстве мировые издания и какие советы дают звездные стилисты по волосам. Они единогласны: эти три стрижки будут «рвать» эфир предстоящего сезона. Предупреждаем: если вы все еще против каре, кажется, стоит пересмотреть свои взгляды.

Боб в двух вариациях: удлиненный мягкий и укороченный

Удлиненный боб с мягкими линиями был в моде в 70-х и снова правит бал в 2020-м. Ту самую «скучную длину до плеч» парикмахеры с мировыми именами называют самой трендовой. При этом она идет всем: волосы выглядят плотными и объемными, лицо — более стройным и фактурным. Укладка занимает минимум времени, советуем присмотреться!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС КАМИНОМОТО

 
 
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Да-да, мы знаем, что вы не собираетесь стричь каре. Но, кажется, придется!
 
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