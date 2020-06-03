Три стрижки, которые станут самыми модными этим летом. Бонус: они идут всем

Источник материала: Tut.by

Мы проанализировали, что пишут о трендах в парикмахерском искусстве мировые издания и какие советы дают звездные стилисты по волосам. Они единогласны: эти три стрижки будут «рвать» эфир предстоящего сезона. Предупреждаем: если вы все еще против каре, кажется, стоит пересмотреть свои взгляды.

Боб в двух вариациях: удлиненный мягкий и укороченный

Удлиненный боб с мягкими линиями был в моде в 70-х и снова правит бал в 2020-м. Ту самую «скучную длину до плеч» парикмахеры с мировыми именами называют самой трендовой. При этом она идет всем: волосы выглядят плотными и объемными, лицо — более стройным и фактурным. Укладка занимает минимум времени, советуем присмотреться!