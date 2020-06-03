ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Показало «ноздри»! Представлено новое купе BMW четвертой серии

03.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приток новинок от BMW продолжается! Компания уже показала модернизированные «пятерку» и «шестерку», гибридную версию кроссовера X2, а теперь рассказала о новом поколении купе четвертой серии.


Создатели машины говорят, что во внешности нового купе соединен «стиль спортивных автомобилей BMW и новый дизайнерский язык бренда». Его главной особенностью стали наклоненные вперед и растянувшиеся до нижнего края бампера сдвоенные вертикальные «ноздри» решетки радиатора. Из прочих примет новинки — вытянутые и заходящие на передние крылья фары (за доплату доступна лазерная оптика с адаптивным освещением поворотов) с плавными обводами и узкие задние фонари, почти дотягивающиеся до номерного знака.



Длина купе увеличилась на 128 мм (до 4768 мм), ширина — на 27 мм (до 1852 мм), прибавка в высоте составила всего 6 мм (1383 мм). Также расширилась колея — на 28 мм спереди и на 18 мм сзади. Увеличена жесткость кузова, оптимизирована аэродинамика, а центр тяжести у новой «двухдверки» на 21 мм ниже, чем у родственного седана третьей серии.


Из главных новшеств в салоне «четверки» — 12,3-дюймовый экран панели приборов и 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы с операционной системой BMW 7.0 и возможностью интеграции со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto. Улучшено оснащение системами помощи водителю, среди которых ассистент движения задним ходом и регистратор Drive Recorder, который снимает 40-секундные видео пространства рядом с автомобилем.


В списке опций для «четверки» — адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, тормозная система M Sport с синими или красными суппортами, а также M-дифференциал с электронным управлением.


На европейском рынке новая четвертая серия дебютирует с четырьмя двигателями. Это две бензиновые «четверки» объемом 2 л (184 и 258 л.с.), двухлитровый турбодизель (190 л.с.) и рядная бензиновая «шестерка» 3.0 (374 л.с.) на топовой версии M440i xDrive. При этом дизельные модификации и самый мощный бензиновый вариант штатно оснащены 48-вольтовым гибридным довеском с 11-сильным стартер-генератором. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». В марте следующего года гамма пополнится модификациями с трехлитровым шестицилиндровым дизелем B57 (286 и 340 л.с.).


Производство нового купе начнется на заводе BMW в Дингольфинге в июле, а продажи стартуют в октябре. К слову, уже озвучена стоимость новой «четверки» для российского рынка — от 3 130 000 рублей (45 370 долларов по текущему курсу).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приток новинок от BMW продолжается! Компания уже показала модернизированные «пятерку» и «шестерку», гибридную версию кроссовера X2, а теперь рассказала о новом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клопп назвал лучший гол в истории Бундеслиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика