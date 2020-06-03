Показало «ноздри»! Представлено новое купе BMW четвертой серии

Источник материала: Tut.by

Приток новинок от BMW продолжается! Компания уже показала модернизированные «пятерку» и «шестерку» , гибридную версию кроссовера X2 , а теперь рассказала о новом поколении купе четвертой серии.





Создатели машины говорят, что во внешности нового купе соединен «стиль спортивных автомобилей BMW и новый дизайнерский язык бренда». Его главной особенностью стали наклоненные вперед и растянувшиеся до нижнего края бампера сдвоенные вертикальные «ноздри» решетки радиатора. Из прочих примет новинки — вытянутые и заходящие на передние крылья фары (за доплату доступна лазерная оптика с адаптивным освещением поворотов) с плавными обводами и узкие задние фонари, почти дотягивающиеся до номерного знака.









Длина купе увеличилась на 128 мм (до 4768 мм), ширина — на 27 мм (до 1852 мм), прибавка в высоте составила всего 6 мм (1383 мм). Также расширилась колея — на 28 мм спереди и на 18 мм сзади. Увеличена жесткость кузова, оптимизирована аэродинамика, а центр тяжести у новой «двухдверки» на 21 мм ниже, чем у родственного седана третьей серии.





Из главных новшеств в салоне «четверки» — 12,3-дюймовый экран панели приборов и 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы с операционной системой BMW 7.0 и возможностью интеграции со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto. Улучшено оснащение системами помощи водителю, среди которых ассистент движения задним ходом и регистратор Drive Recorder, который снимает 40-секундные видео пространства рядом с автомобилем.





В списке опций для «четверки» — адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, тормозная система M Sport с синими или красными суппортами, а также M-дифференциал с электронным управлением.





На европейском рынке новая четвертая серия дебютирует с четырьмя двигателями. Это две бензиновые «четверки» объемом 2 л (184 и 258 л.с.), двухлитровый турбодизель (190 л.с.) и рядная бензиновая «шестерка» 3.0 (374 л.с.) на топовой версии M440i xDrive. При этом дизельные модификации и самый мощный бензиновый вариант штатно оснащены 48-вольтовым гибридным довеском с 11-сильным стартер-генератором. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». В марте следующего года гамма пополнится модификациями с трехлитровым шестицилиндровым дизелем B57 (286 и 340 л.с.).





Производство нового купе начнется на заводе BMW в Дингольфинге в июле, а продажи стартуют в октябре. К слову, уже озвучена стоимость новой «четверки» для российского рынка — от 3 130 000 рублей (45 370 долларов по текущему курсу).