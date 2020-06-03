ДНК из пергамента свитков Мертвого моря рассказала об их настоящем происхождении

Источник материала: Tut.by

Исследование ДНК из шкур, на которых были написаны свитки Мертвого моря, показало, что на самом деле «родина» многих из этих рукописей находится не в Иудейской пустыне. Это ставит вопрос о том, насколько уникальны были верования иудейской секты ессеев и была ли она изолирована от других религий. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cell , пишет ТАСС .



Фото: Shai Halevi / The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library

«Многие свитки были сделаны из коровьих шкур, что говорит о том, что их написали не жители Иудейской пустыни, а обитатели других регионов древнего Израиля. Существование двух разных версий книги пророка Иеремии говорит о том, что их сакральность не зависела от точности формулировок, что не свойственно для позднего иудаизма и христианства», — рассказал один из авторов работы, профессор Тель-Авивского университета (Израиль) Ной Мизрахи.

Так называемые свитки Мертвого моря, которые также называют Кумранскими свитками или рукописями, около 70 лет назад нашли бедуины в израильских Кумранских пещерах. Они представляют собой набор из ветхозаветных книг, библейских апокрифов и литературы, которые описывают жизнь иудейской секты ессеев.

Радиоуглеродный анализ показывает, что значительная часть этих рукописей была написана еще до того, как Иудею завоевала Римская империя. Сейчас они хранятся в национальном музее в Израиле, а подделки этих рукописей злоумышленники часто пытаются продать ведущим музеям мира.

Мизрахи и его коллеги отмечают, что изучать Кумранские рукописи сложно из-за того, что большинство из них представляют собой лишь фрагменты текстов, отдельные листы и даже обрывки пергамента. Это связано с тем, что значительная часть свитков попала к ученым не напрямую, а через торговцев антиквариатом или местных бедуинов.

Из-за подобного состояния манускрипты почти невозможно правильно прочитать и интерпретировать, а также определить, какие тексты были в этой древней библиотеке. Начиная с середины прошлого века историки пытаются решить эту проблему, сравнивая форму известных обрывков манускриптов, их цвет, а также содержащийся на них текст.

Секреты древних свитков

Ученые из Израиля, США и других стран решили часть этих проблем. Они предположили, что внутри пергамента могли сохраниться обрывки ДНК животных, из шкур которых его изготовили. Если расшифровать эти ДНК, то можно использовать мелкие различия в структуре их генома для того, чтобы объединить фрагменты рукописей.

Руководствуясь этой идеей, ученые попытались выделить обрывки генетического кода из нескольких десятков фрагментов рукописей, которые нашли в разных пещерах на берегах Мертвого моря. После этого исследователи восстановили и расшифровали их. Эти сегменты ДНК генетики сопоставили с тем, как устроен геном коз, коров, овец и других животных, из шкур которых изготавливался пергамент, а также сравнили их между собой.

Этот анализ принес множество неожиданных открытий, часть из которых противоречит общепринятым представлениям о происхождении древнеизраильских текстов и их предположительных владельцах. В частности, ученые выяснили, что часть Кумранских рукописей была написана на пергаменте из коровьих шкур, а эти животные не могли жить в пустынном климате Иудейской пустыни.

Это означает, что как пергамент, так и, возможно, сами книги, попали в район Мертвого моря из других регионов древнего Израиля или даже Ближнего Востока. В пользу этого говорит и то, что текст книги пророка Иеремии, а также другие тексты, написанные на «импортном» пергаменте, по стилистике и содержанию отличались от манускриптов местного происхождения.

Кроме этого ученые выяснили, что у нескольких нерелигиозных текстов, которые бедуины и торговцы предположительно нашли в Кумранской пещере, на самом деле другое происхождение. Аналогичные выводы ученые получили при изучении свитков с небиблейскими религиозными песнопениями, часть из которых нашли в Кумране, а другие — в древней крепости Масада на юго-западном берегу Мертвого моря.

В прошлом историки, опираясь на схожий характер их текстов, предполагали, что свитки завезли в Масаду из Кумрана. Генетический анализ показал, что это было не так. Это ставит под сомнение устоявшееся представление об изолированности ессеев и уникальности их верований. Дальнейшее изучение генетического наследия Кумранских рукописей, как надеются ученые, поможет узнать и другие интересные факты такого рода, а также найти новые источники древних рукописей.