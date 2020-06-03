В июне Беларусь планирует получить из России около 1,1 миллиона тонн нефти

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что в июне Беларусь планирует закупить у российских компаний более 1,1 млн тонн нефти.

«По трубопроводному транспорту ожидаем около 1 млн т нефти, по железной дороге - около 80 тыс. т нефти. То есть в сумме это около 1,1 млн т, фактически идентичные поставки из РФ, как и в мае», - отметил Александр Тищенко.

Поставки ожидаются от десяти компаний, включая "Роснефть", "Башнефть", "Татнефть", "Лукойл", пояснил он.

Что касается альтернативных поставок, по графику до 5 июня "Белнефтехим" ожидает прибытия в Клайпеду танкера с американской нефтью, передает БелТА.

«С начала этого года у нас каждая пятая тонна нефти - от альтернативных поставщиков. В этом году было уже 11 танкерных поставок, 12-й танкер будет с американской нефтью, он еще в пути», - подытожил Александр Тищенко.