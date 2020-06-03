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Проект «Креативные технологии» заработал на Быховщине

03.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Брендовая одежда, эксклюзивные аксессуары. Согласитесь, их приобретение – удовольствие не из дешевых. Координаторы проекта под названием «Креативные технологии» предлагают не тратить деньги на покупку модных изделий, а создавать их своими руками и даже зарабатывать на их изготовлении.

Проект «Креативные технологии» заработал на Быховщине

Проект «Креативные технологии» заработал на Быховщине

Проект «Креативные технологии» заработал на Быховщине

Еще в начале года эта региональная инициатива получила старт. А оригинальный проект, выигравший в конкурсе «Региональные инициативы для развития микрорегионов. Креативные технологии», объединил творческих жителей сразу трех районов: Быховского, Чериковского и Кличевского.

Центр культуры, народного творчества и ремесел. Именно здесь собрались участники обучающих курсов по конструированию региональной одежды. В числе женской аудитории,тех, кто желает найти свое «я» в создании хенд-мейд-продукта, – мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, молодежь, занятые в экономике и даже пенсионеры.

У проекта большое будущее. Ведь его успешная реализация — это воплощение в жизнь творческого потенциала, плюссамозанятость местного населения с реальной возможностью заработка,  подчеркнул, обращаясь к участникам мероприятия,местный помощник по проекту, директор Местного фонда развития территорий Быховского района Роман Мельников.

Безусловно, пока все это только в перспективе, однако до реальных успехов буквально рукой подать.

Для создания брендовых изделий уже имеется все необходимое оборудование и материалы. Закуплены и ждут апробации швейные и швейно-вышивальная машины, оверлок, вот-вот появится и ткань для создания будущей коллекции одежды.

Изготовление добротных вещей невозможно без определенных навыков и умений. Овладеть ими помогут профессионалы. Ими специально для участников региональной инициативы разработаны программы курсов.

Технологиям кройки и шитья обучит Елена Дубровцова. В рамках ее занятий участники попробуют себя в роли закройщиц, модельеров и швей. Назначение и приемы выполнения машинных швов, конструирование и пошив одежды разной сложности, дефиле – все эти моменты Елена Викторовна расскажет в теории, а также поможет овладеть ими на практике.

Элементы вышивки и ткачества подчеркнут оригинальность будущих изделий, выгодно их украсят. Поэтому мастер-классы по вышивке просто необходимы участникам креативного проекта. Технологиями вышивки в совершенстве владеет Ирина Фадеева. Все, что умеет, мастер покажет на своих занятиях.

Галантерейные изделия, а также головные уборы и бижутерия станут прекрасным дополнением к одежде. На этом этапе к быховчанам и присоединятся их «коллеги» по «Креативным технологиям» из Чериковского и Кличевского районов. Вот, оно настоящее творческое взаимодействие!

Готовый, качественный и оригинальный хенд-мейд-продукт можно будет продавать на различных ярмарках и праздниках. «Основы фэшн-бизнеса» — еще один обучающий курс в сфере креативной экономики, разработанный партнерами проекта.

Координатор региональной инициативы «Креативные технологии» Анна Захарова подчеркивает ее важность. И говорит: найти занятие по душе, которое принесет еще и доход, — дело с двойной выгодой.

Справка «МП»:

Инициатива «Креативные технологии» реализуется в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Славгородским, Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий.

Алеся ЦАРЕВА.

 

 

 
 
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Брендовая одежда, эксклюзивные аксессуары. Согласитесь, их приобретение – удовольствие не из дешевых. Координаторы проекта под названием «Креативные технологии»...
 
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