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Продукты и лекарства с доставкой на дом: пожилые люди в Гомельской области получают социальную помощь
Источник материала: ОНТ
Продукты питания и лекарства – с доставкой на дом. Почти 19 тыс. пожилых граждан получают социальную помощь в Гомельской области.
Основное внимание - одиноким пенсионерам, а также тем, кто нуждается в постоянном уходе. Регион разбит на зоны. Работают по заявкам. Услуга особенно востребована в Гомеле, Мозыре и Рогачёве. Социальные работники прошли специальный инструктаж, и теперь они не просто курьеры: пенсионерам в обязательном порядке измеряют температуру и давление. При необходимости вызывают врача.
В регионе ежедневно (включая выходные и праздники) работают телефоны горячей линии социальных служб. Номера, куда можно обратиться за помощью, размещены на сайтах исполкомов, сельсоветов, а также в областных и районных СМИ.
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Продукты и лекарства с доставкой на дом: пожилые люди в Гомельской области получают социальную помощь
Продукты питания и лекарства – с доставкой на дом. Почти 19 тыс. пожилых граждан получают социальную помощь в Гомельской области. Основное внимание - одиноким...
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