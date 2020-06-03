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Снег выпал в польских Татрах: в горах – метровые сугробы

03.06.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег выпал в польских Татрах: в горах – метровые сугробы

В польских Татрах на самом пике Карпат лето пришло с зимней погодой.

В горах – метровые сугробы. Видимость минимальная. Кое-где невозможно ничего рассмотреть даже на расстоянии вытянутой руки. Кроме вьюги, спасатели не исключают возможности схода лавин, поэтому советуют туристам не отходить далеко от баз отдыха и передвигаться исключительно проверенными маршрутами. Синоптики уверяют, что такая погода в начале июня не характерна даже для высокогорья. 

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В польских Татрах на самом пике Карпат лето пришло с зимней погодой. В горах – метровые сугробы. Видимость минимальная. Кое-где невозможно ничего рассмотреть даже...
 
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