ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во дворе многоэтажки в Бресте нашли мину времен войны

03.06.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во дворе многоэтажки в Бресте нашли мину времен войныБресте нашли мину времен войны" class="one-news__figure-img">

В Бресте во время работ по благоустройству двора многоэтажного дома обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.


 

Сообщение об опасной находке поступило в милицию вечером 2 июня от одной из жительниц дома. Во время работ по благоустройству двора женщина обнаружила в одной из клумб металлический предмет, напоминающий боевой снаряд. На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа. Территория двора была оперативно оцеплена.

Позже специалисты подтвердили, что обнаруженный предмет был минометной миной, времен Великой Отечественной войны. По всей видимости, она была привезена вместе с землей для клумб. Боеприпас был вывезен и уничтожен специалистами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте во время работ по благоустройству двора многоэтажного дома обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые карты, которые выпустили банки за последнее время. За многие из них не нужно платить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика