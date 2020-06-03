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Во дворе многоэтажки в Бресте нашли мину времен войны
Источник материала: ОНТБресте нашли мину времен войны" class="one-news__figure-img">
В Бресте во время работ по благоустройству двора многоэтажного дома обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.
Сообщение об опасной находке поступило в милицию вечером 2 июня от одной из жительниц дома. Во время работ по благоустройству двора женщина обнаружила в одной из клумб металлический предмет, напоминающий боевой снаряд. На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа. Территория двора была оперативно оцеплена.
Позже специалисты подтвердили, что обнаруженный предмет был минометной миной, времен Великой Отечественной войны. По всей видимости, она была привезена вместе с землей для клумб. Боеприпас был вывезен и уничтожен специалистами.
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В Бресте во время работ по благоустройству двора многоэтажного дома обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского...
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