Новые карты, которые выпустили банки за последнее время. За многие из них не нужно платить

Источник материала: Tut.by

Белорусы уже давно привыкли пользоваться не одной зарплатной картой, а иметь сразу несколько вариантов «пластика» для разных целей и с разными возможностями. FINANCE.TUT.BY сделал подборку дебетовых карт, которые появились в банках с начала года, узнал, сколько они стоят, и разобрался в преимуществах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблицу включены только расчетные карты, появившиеся в банках в период февраль — май 2020 года. Кредитные продукты и карты рассрочки не рассматривались.

В трех белорусских банках начали выпускать карты для пенсионеров ( Банк Дабрабыт , МТБанк и Банк БелВЭБ ).

БТА Банк запустил первый прозрачный вертикальный «пластик» в Беларуси, следом Беларусбанк тоже выпустил вертикальную карту, но не прозрачную.

Белинвестбанк предложил интересные продукты для путешествующей молодежи и преподавателей, а Технобанк выпустил карту «Green» с кэшбеком 2% за любые покупки в сети этих магазинов.

В таблице мы подробно расписали «плюшки» этих карт.

Название банка, карты Преимущества Стоимость, срок действия Банк БелВЭБ, Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение» По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах . При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%. В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%. Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка». Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси. Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение. Бесплатно на 3 года. Банк Дабрабыт, Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный» Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%) Начисляется 3% на остаток по счету. Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси. Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение. Бесплатно на 3 года. Беларусбанк, Visa Gold в клубе «Леди» Кэшбек до 12% в организациях-партнерах; при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%. Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U». А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях. 30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания. МТБанк, MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ» Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий. Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка. Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте. Предусмотрена выписка по карте на e-mail. Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные. Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение. MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold плата не взимается в месяц выдачи карты, далее — 3,90 BYN ежемесячно. Технобанк, Visa Gold «Green» В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN. Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток. Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой. Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. Белинвестбанк, Mastercard Gold ITIC и IYTC IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global. По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям: общественный транспорт;

проживание;

питание;

покупки в магазинах, в том числе онлайн;

развлечения;

страховые и медицинские услуги;

туризм. Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard. 3.60 EUR в год. Срок действия 3 года. Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы. БТА Банк, Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью» Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью». По «Кэшью»: кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;

1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;

0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.

начисление на остаток — 3% годовых. 19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную.

Название банка, карты; стоимость, срок действия Преимущества Банк БелВЭБ, Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение» Бесплатно на 3 года. По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах . При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%. В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%. Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка». Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси. Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение. Банк Дабрабыт, Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный» Бесплатно на 3 года. Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%) Начисляется 3% на остаток по счету. Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси. Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение. Беларусбанк, Visa Gold в клубе «Леди» 30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания. Кэшбек до 12% в организациях-партнерах; при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%. Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U». А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях. МТБанк, MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ» MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий. Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка. Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте. Предусмотрена выписка по карте на e-mail. Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные. Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение. Технобанк, Visa Gold «Green» Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN. Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток. Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой. Белинвестбанк, Mastercard Gold ITIC и IYTC 3.60 EUR в год. Срок действия 3 года. Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы. IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global. По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям: общественный транспорт;

проживание;

питание;

покупки в магазинах, в том числе онлайн;

развлечения;

страховые и медицинские услуги;

туризм. Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard. БТА Банк, Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью» 19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную. Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью». По «Кэшью»: кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;

1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;

0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.

начисление на остаток — 3% годовых.