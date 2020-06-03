Новые карты, которые выпустили банки за последнее время. За многие из них не нужно платить

Белорусы уже давно привыкли пользоваться не одной зарплатной картой, а иметь сразу несколько вариантов «пластика» для разных целей и с разными возможностями. FINANCE.TUT.BY сделал подборку дебетовых карт, которые появились в банках с начала года, узнал, сколько они стоят, и разобрался в преимуществах.
В таблицу включены только расчетные карты, появившиеся в банках в период февраль — май 2020 года. Кредитные продукты и карты рассрочки не рассматривались.
БТА Банк запустил первый прозрачный вертикальный «пластик» в Беларуси, следом Беларусбанк тоже выпустил вертикальную карту, но не прозрачную.
Белинвестбанк предложил интересные продукты для путешествующей молодежи и преподавателей, а Технобанк выпустил карту «Green» с кэшбеком 2% за любые покупки в сети этих магазинов.
В таблице мы подробно расписали «плюшки» этих карт.
Название банка, карты
Преимущества
Стоимость, срок действия
Банк БелВЭБ,
Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»
По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах .
При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%.
В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.
Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении.
Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение.
Бесплатно на 3 года.
Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»
Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)
Начисляется 3% на остаток по счету.
Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.
Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение.
Бесплатно на 3 года.
Беларусбанк,
Visa Gold в клубе «Леди»
Кэшбек до 12% в организациях-партнерах;
при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%.
Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U».
А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях.
30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания.
МТБанк,
MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ»
Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий.
Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.
Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.
Предусмотрена выписка по карте на e-mail.
Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.
Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение.
MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold
плата не взимается в месяц выдачи карты, далее — 3,90 BYN ежемесячно.
Технобанк,
Visa Gold «Green»
В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN.
Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.
Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.
Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
Белинвестбанк,
Mastercard Gold ITIC и IYTC
IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global.
По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям:
общественный транспорт;
проживание;
питание;
покупки в магазинах, в том числе онлайн;
развлечения;
страховые и медицинские услуги;
туризм.
Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard.
3.60 EUR в год. Срок действия 3 года.
Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы.
БТА Банк,
Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью»
Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью».
По «Кэшью»:
кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;
1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;
0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.
начисление на остаток — 3% годовых.
19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную.
Название банка, карты; стоимость, срок действия
Преимущества
Банк БелВЭБ,
Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»
Бесплатно на 3 года.
По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах .
При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%.
В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.
Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении.
Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение.
Банк Дабрабыт,
Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»
Бесплатно на 3 года.
Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)
Начисляется 3% на остаток по счету.
Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.
Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение.
Беларусбанк,
Visa Gold в клубе «Леди»
30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания.
Кэшбек до 12% в организациях-партнерах;
при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%.
Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U».
А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях.
МТБанк,
MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ»
MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold
Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий.
Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.
Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.
Предусмотрена выписка по карте на e-mail.
Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.
Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение.
Технобанк,
Visa Gold «Green»
Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN.
Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.
Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.
Белинвестбанк,
Mastercard Gold ITIC и IYTC
3.60 EUR в год. Срок действия 3 года.
Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы.
IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global.
По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям:
общественный транспорт;
проживание;
питание;
покупки в магазинах, в том числе онлайн;
развлечения;
страховые и медицинские услуги;
туризм.
Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard.
БТА Банк,
Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью»
19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную.
Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью».
По «Кэшью»:
кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;
1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;
0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.