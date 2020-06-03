ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые карты, которые выпустили банки за последнее время. За многие из них не нужно платить

03.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы уже давно привыкли пользоваться не одной зарплатной картой, а иметь сразу несколько вариантов «пластика» для разных целей и с разными возможностями. FINANCE.TUT.BY сделал подборку дебетовых карт, которые появились в банках с начала года, узнал, сколько они стоят, и разобрался в преимуществах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблицу включены только расчетные карты, появившиеся в банках в период февраль — май 2020 года. Кредитные продукты и карты рассрочки не рассматривались.

В трех белорусских банках начали выпускать карты для пенсионеров (Банк Дабрабыт, МТБанк и Банк БелВЭБ).

БТА Банк запустил первый прозрачный вертикальный «пластик» в Беларуси, следом Беларусбанк тоже выпустил вертикальную карту, но не прозрачную.

Белинвестбанк предложил интересные продукты для путешествующей молодежи и преподавателей, а Технобанк выпустил карту «Green» с кэшбеком 2% за любые покупки в сети этих магазинов.

В таблице мы подробно расписали «плюшки» этих карт.

Название банка, карты

Преимущества

Стоимость, срок действия

Банк БелВЭБ,

Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»

По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах .

При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%.

В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.

Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении.

Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение.

Бесплатно на 3 года.

Банк Дабрабыт,

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»

Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)

Начисляется 3% на остаток по счету.

Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.

Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение.

Бесплатно на 3 года.

Беларусбанк,

Visa Gold в клубе «Леди»

Кэшбек до 12% в организациях-партнерах;

при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%.

Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U».

А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях.

30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания.

МТБанк,

MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ»

Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий.

Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.

Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.

Предусмотрена выписка по карте на e-mail.

Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.

Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение.

MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold

плата не взимается в месяц выдачи карты, далее — 3,90 BYN ежемесячно.

Технобанк,

Visa Gold «Green»

В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN.

Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.

Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.

Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

Белинвестбанк,

Mastercard Gold ITIC и IYTC

IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global.

По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям:

  • общественный транспорт;
  • проживание;
  • питание;
  • покупки в магазинах, в том числе онлайн;
  • развлечения;
  • страховые и медицинские услуги;
  • туризм.

Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard.

3.60 EUR в год. Срок действия 3 года.

Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы.

БТА Банк,

Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью»

Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью».

По «Кэшью»:

  • кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;
  • 1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;
  • 0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.
  • начисление на остаток — 3% годовых.

19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную.

Название банка, карты; стоимость, срок действия

Преимущества

Банк БелВЭБ,

Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»

Бесплатно на 3 года.

По карте начисляется до 3% годовых на остаток. До 30 июня кэшбек 5% в веломагазинах и тренажерных залах .

При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При покупке детских товаров, товаров для животных, для сада и огорода, билетов в театры, галереи и кинотеатры — кэшбек 2%.

В продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.

Предоставляются выгодные курсы валют при покупке в интернет-банке или приложении.

Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за смс-оповещение.

Банк Дабрабыт,

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»

Бесплатно на 3 года.

Кэшбек 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в мазазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)

Начисляется 3% на остаток по счету.

Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.

Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное смс-оповещение.

Беларусбанк,

Visa Gold в клубе «Леди»

30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания.

Кэшбек до 12% в организациях-партнерах;

при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%.

Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U».

А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях.

МТБанк,

MasterСard World или Visa Gold World «ДЛЯ СЕБЯ»

MasterСard World выпускается бесплатно на 3 года. По Visa Gold

Карты предназначены для выплаты пенсии и пособий.

Кэшбек за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.

Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.

Предусмотрена выписка по карте на e-mail.

Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.

Visa Gold позволяет держателям получать скидки при бронировании билетов и отелей по всему миру. Также в оплату входит услуга смс-оповещение.

Технобанк,

Visa Gold «Green»

Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN.

Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.

Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.

Белинвестбанк,

Mastercard Gold ITIC и IYTC

3.60 EUR в год. Срок действия 3 года.

Важно, IYTC блокируется, когда держателю карты исполняется 31 год, а ITIC будет недоступна через год после выпуска, если в банк не будет предоставлена подтверждающая справка о месте работы.

IYTC содержит идентификационную информацию о держателе, а ITIC выполняет функции удостоверения статуса преподавателя или профессора. В них совмещается платежная карточка и программа лояльности от ISIC Global.

По картам доступны скидки и/или привилегии в большом количестве организаций в разных странах мира по таким категориям:

  • общественный транспорт;
  • проживание;
  • питание;
  • покупки в магазинах, в том числе онлайн;
  • развлечения;
  • страховые и медицинские услуги;
  • туризм.

Кроме скидок и льгот от ассоциации ISIC, доступны предложения премиальных карточек Mastercard.

БТА Банк,

Visa Classic и накопительная Visa Classic «Кэшью»

19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную.

Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью».

По «Кэшью»:

  • кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры;
  • 1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;
  • 0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания.
  • начисление на остаток — 3% годовых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY сделал подборку дебетовых карт, которые появились в банках с начала года, узнал, сколько они стоят, и разобрался в преимуществах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Картину Айвазовского продали на торгах Sotheby's за 2,9 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика