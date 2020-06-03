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ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля

03.06.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля

В результате ЧП произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Власти были вынуждены ввести режим ЧС.

ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля

Пока специалистам удалось откачать и собрать около 500 тонн нефтепродуктов, а на полную ликвидацию последствий может понадобиться несколько недель. По мнению специалистов, к разливу могло привести таяние грунтов вечной мерзлоты, в результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром.

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Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В...
 
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