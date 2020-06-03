|
ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля
Источник материала: СТВ
Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Власти были вынуждены ввести режим ЧС.
Пока специалистам удалось откачать и собрать около 500 тонн нефтепродуктов, а на полную ликвидацию последствий может понадобиться несколько недель. По мнению специалистов, к разливу могло привести таяние грунтов вечной мерзлоты, в результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)