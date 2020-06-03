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Нотариусы продолжают консультировать в удаленном формате

03.06.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нотариусы продолжают консультировать в удаленном формате

Чтобы избежать рисков, нотариусы в этом месяце продолжат консультировать бесплатно и на расстоянии. 

Обратиться в конторы можно не только по телефонам, но и по видеосвязи. График консультаций в удаленном формате можно узнать в Белорусской нотариальной Палате. 

 

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Чтобы избежать рисков, нотариусы в этом месяце продолжат консультировать бесплатно и на расстоянии.  Обратиться в конторы можно не только по телефонам, но и по...
 
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