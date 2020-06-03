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Предложения по новому составу правительства обсуждаются на совещании у Президента

03.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предложения по новому составу правительства обсуждаются на совещании у Президента

Предложения по новому составу правительства рассматриваются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом Глава государства отметил, что участники совещания уже провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли предложения по этому вопросу. 

Участие в совещании принимают председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков.

Фото: БЕЛТА

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Предложения по новому составу правительства рассматриваются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА. При этом Глава...
 
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