Предложения по новому составу правительства обсуждаются на совещании у Президента

Источник материала: ОНТ

Предложения по новому составу правительства рассматриваются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом Глава государства отметил, что участники совещания уже провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли предложения по этому вопросу.

Участие в совещании принимают председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков.

Фото: БЕЛТА

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