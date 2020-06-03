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Предложения по новому составу правительства обсуждаются на совещании у Президента
Источник материала: ОНТ
Предложения по новому составу правительства рассматриваются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
При этом Глава государства отметил, что участники совещания уже провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли предложения по этому вопросу.
Участие в совещании принимают председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков.
Фото: БЕЛТА
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Предложения по новому составу правительства рассматриваются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА. При этом Глава...
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