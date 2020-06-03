В МНС объяснили: платить подоходный налог с помощи медикам не надо

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Как отметили в министерстве, согласно Налоговому кодексу объектом налогообложения подоходным налогом считаются полученные физическими лицами доходы.

Вместе с тем при налогообложении учитывается один важный момент. «Не нужно уплачивать подоходный налог с доходов, которые граждане получили от других лиц для исполнения их поручения по совершению каких-либо расчетов, оплаты в пользу третьих лиц за товары (работы, услуги) либо по передаче третьим лицам полученных средств и исполнению обязательств. Это регламентировано подп.2.21 ст.196 Налогового кодекса», - уточнили в МНС, передает БЕЛТА.

Таким образом, те, кто собирает средства и потом направляет их на цели, определенные при сборе, не обязаны предоставлять налоговую декларацию в отношении собранных сумм и уплачивать подоходный налог. Вместе с тем при необходимости по запросу налогового органа представляются документы, подтверждающие целевое использование собранных средств, отметили в МНС.

Если собранные средства пошли на другие цели, включая собственные нужды, тогда придется представить налоговую декларацию и уплатить подоходный налог.

«Доходы конечных получателей помощи - физлиц в размере стоимости средств индивидуальной защиты, антисептических лекарственных средств и дезинфицирующих средств, питания, приобретенных за счет собранных средств и получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, не облагаются подоходным налогом», - сообщили в МНС.