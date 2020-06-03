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В США объяснили, зачем американские стратегические бомбардировщики летали над Черным морем
Источник материала: Tut.by
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника,
Согласно американскому изданию, продемонстрированные США и партнерами возможности могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота». The Drive отмечает, что соответствующий пресс-релиз ВВС Соединенных Штатов, в котором упоминается противокорабельная ракета, «явно предназначен для России и ее Черноморского флота».
Издание пишет, что последний насчитывает немногим более 50 надводных кораблей и «полдюжины подлодок», по которым в рамках одной миссии нескольких B-1B Lancer за «относительно короткий промежуток времени» может быть применена массированная атака AGM-158C LRASM.
В мае пара B-1B Lancer с военными номерами 85−0060 и 86−60139 ВВС США впервые в истории
В том же месяце «АрміяInform»
В декабре 2017 года американская компания Lockheed Martin и ВВС США
Дальность полета AGM-158C LRASM составляет более 900 километров. Одна такая ракета способна уничтожить корабль водоизмещением девять тысяч тонн. Оружие предполагает работу в условиях радиоэлектронной борьбы. Каждый B-1B Lancer способен переносить до 24 ракет AGM-158C LRASM.
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Самолеты появились над акваторией в мае, на одном этапе их сопровождали истребители ВВС Украины.
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