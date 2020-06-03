Спасая экономику, Таиланд снизил налог на недвижимость

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Из-за пандемии в Таиланде на 90 % снизили налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение принял кабинет министров. Новые правила будут действовать до конца 2020 года. Таким образом власти надеются поддержать пострадавшую из-за пандемии экономику страны.





На минувшей неделе нижняя палата парламента утвердила три законопроекта о чрезвычайном бюджете на оздоровление экономики, выделив на эти цели в общей сложности 58 миллиардов долларов. Позже эти законопроекты утвердил и сенат.