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Спасая экономику, Таиланд снизил налог на недвижимость

03.06.2020 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Из-за пандемии в Таиланде на 90 % снизили налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Соответствующее решение принял кабинет министров. Новые правила будут действовать до конца 2020 года. Таким образом власти надеются поддержать пострадавшую из-за пандемии экономику страны.

Спасая экономику, Таиланд снизил налог на недвижимость

На минувшей неделе нижняя палата парламента утвердила три законопроекта о чрезвычайном бюджете на оздоровление экономики, выделив на эти цели в общей сложности 58 миллиардов долларов. Позже эти законопроекты утвердил и сенат.   

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Новости Таиланда. Из-за пандемии в Таиланде на 90 % снизили налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Соответствующее решение принял...
 
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