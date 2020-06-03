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Концерт «Би-2» переносят на осень. Узнали точную дату
Источник материала: Tut.by
Столичный
В середине мая один из музыкантов «Би-2»
Участники «Би-2» объясняют свое решение тем, что при проведении таких массовых мероприятий в текущих эпидемических условиях нельзя гарантировать полную безопасность для здоровья их поклонников:
— А это является главным и безоговорочным условием проведения любого нашего выступления. Более того, посещение минского концерта поклонниками из других городов и стран сегодня также остается проблематичным.
С учетом этих обстоятельств группа переносит концерт на более поздний срок — 12 сентября, День города Минска. Место проведения выступления прежнее — столичный стадион «Динамо». Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату.
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Столичный концерт рок-группы «Би-2», запланированный на 6 июня, переносят на осень. Он пройдет на стадионе «Динамо» 12 сентября. Об этом TUT.BY сообщили организаторы...
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