Концерт «Би-2» переносят на осень. Узнали точную дату

Источник материала: Tut.by

Столичный концерт рок-группы «Би-2» , запланированный на 6 июня, переносят на осень. Он пройдет на стадионе «Динамо» 12 сентября. Об этом TUT.BY сообщили организаторы выступления.



Фото предоставлено организаторами

В середине мая один из музыкантов «Би-2» написал в социальных сетях, что минский концерт будет перенесен с июня на сентябрь. Сегодня организаторы выступления официально подтвердили эту информацию.

Участники «Би-2» объясняют свое решение тем, что при проведении таких массовых мероприятий в текущих эпидемических условиях нельзя гарантировать полную безопасность для здоровья их поклонников:

— А это является главным и безоговорочным условием проведения любого нашего выступления. Более того, посещение минского концерта поклонниками из других городов и стран сегодня также остается проблематичным.

С учетом этих обстоятельств группа переносит концерт на более поздний срок — 12 сентября, День города Минска. Место проведения выступления прежнее — столичный стадион «Динамо». Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату.

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