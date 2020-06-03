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5 правил хранения парфюмерии

03.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 правил хранения парфюмерии

Срок хранения существует для всей без исключения косметики и даже для парфюма. Каждое нарушенное условие может стоить вашему любимому аромату стойкости и приятного запаха. Поэтому не стоит хранить на виду даже самые красивые флаконы духов. О том, куда их поместить, чтобы они не окислились и для каких ароматов идеально подходит холодильник, читайте в данной статье.

Тёмное место

Каким бы красивым ни был флакон от ваших любимых духов, не стоит его хранить на туалетном столике. Дело в том, что солнечный свет может испортить ваш аромат, за счёт разрушения соединений в составе духов. При этом держите парфюм в закрытом шкафу, в который вообще не попадает свет. Ещё лучше, если вы оставите оригинальную коробку от духов и будете хранить в ней свой любимый парфюм. 

Минимальная влажность

Влажность воздуха также важна, как и уровень освещённости. Флакон не бывает на 100% герметичным. Это значит, что его содержимое контактирует с окружающим воздухом. Так, слишком влажный воздух, может окислить парфюм. Из-за этого может возникнуть неприятный запах и потеряться его стойкость.

Не забывайте закрывать флакон

Каждый флакон духов снабжён крышкой не просто так. Если вы зачастую оставляете духи открытыми, то таким образом вы облегчаете протекание окислительных реакций. Это отрицательно сказывается на стойкости аромата, а также увеличиваются его испарения. 

Храните духи в оригинальном флаконе

Декоративные флаконы для духов — это довольно популярное украшение для полок туалетных столиков. Однако лучше не наливать в них парфюм, а использовать как декор. 

В путешествие берите парфюм в самом маленьком флаконе

Не стоит брать с собой в отпуск большой флакон духов. Особенно это касается путешествий самолётом. Перепады давления и постоянная встряска ускоряют процессы окисления и испарения. После возвращения домой данный аромат прослужит вам в два раза меньше.

фото: Pinterest

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Срок хранения существует для всей без исключения косметики и даже для парфюма. Каждое нарушенное условие может стоить вашему любимому аромату стойкости и...
 
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