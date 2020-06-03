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Новинки от Несвижского хлебозавода – хлеб «Обеденный аппетитный», «Средиземноморский», «Отрубной с льняным семенем»

03.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Идя в ногу со временем Несвижский хлебозавод продолжает работать над изучением спроса и разработкой нового ассортимента. К столу потребителей предприятие сегодня предлагает новинки: хлеб «Отрубной с льняным семенем», хлеб «Средиземноморский», хлеб «Обеденный аппетитный».

Хлеб «Отрубной с льняным семенем» предназначен для диетического и  профилактического питания, является источником пищевых волокон. Хлеб «Средиземноморский» и хлеб «Обеденный аппетитный» придутся по вкусу тем, кто любит ароматные хлеба с добавлением приправ. В состав «Средиземноморского» входят сухие паприка, лук, орегано, базилик, фенхель. В состав хлеба «Обеденного аппетитного» — сухие паприка красная, лук, лук порей. Вырабатываются эти виды хлеба из муки пшеничной первого сорта и ржаной сеяной. Они отличаются особой мягкостью и пористым мякишем благодаря технологическим приемам производства, а не химическим улучшителям.

Новинки от Несвижского хлебозавода – хлеб «Обеденный аппетитный», «Средиземноморский», «Отрубной с льняным семенем»

Хлеб «Отрубной с льняным семенем»

Новинки от Несвижского хлебозавода – хлеб «Обеденный аппетитный», «Средиземноморский», «Отрубной с льняным семенем»

Хлеб «Обеденный аппетитный»

Новинки от Несвижского хлебозавода – хлеб «Обеденный аппетитный», «Средиземноморский», «Отрубной с льняным семенем»

Хлеб «Средиземноморский»

Хлебозавод также предлагает широкий ассортимент заказных кондитерских изделий: бисквиты, кексы, пирожные, торты (свадебные, с днем рождения, с юбилеем, с детской тематикой, корпоративные, авторские, а также торты к профессиональным праздникам) на основе бисквитных, медовых, песочных и воздушно-ореховых полуфабрикатов. Кондитерские изделия по своим вкусовым качествам не уступают домашней выпечке, отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

Продукция Несвижского хлебозавода наполнит ваш дом дополнительным уютом и теплом и еще больше подчеркнет ваше сердечное отношение друг к другу. Технологи предприятия постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Из сладких новинок покупателю предлагают торт «Сметанная нежность», торт «Пинчер» домашний со сметанным кремом.

Продукцию предприятия можно приобрести в торговых точках города, а также вас будут рады видеть на заводе, где можно заказать кондитерские изделия без торговой наценки.

«НН».


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Идя в ногу со временем Несвижский хлебозавод продолжает работать над изучением спроса и разработкой нового ассортимента. К столу потребителей предприятие
 
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