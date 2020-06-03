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ФК «Динамо-Минск» заключил контракт с Сергеем Матвейчиком, который ранее играл за солигорский «Шахтёр»

03.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФК «Динамо-Минск» заключил контракт с Сергеем Матвейчиком, который ранее играл за солигорский «Шахтёр»

Футбольный клуб «Динамо-Минск» объявил о заключении контракта с защитником Сергеем Матвейчиком, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр».

В высшей лиге чемпионата страны он дебютировал 14 лет назад. В составе «Гомеля» и «Шахтёра» выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси, серебро и бронзу национального первенства.  В составе молодёжной сборной Беларуси в 2011 году защитник стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Также Матвейчик является кандидатом в национальную сборную страны. 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Футбольный клуб «Динамо-Минск» объявил о заключении контракта с защитником Сергеем Матвейчиком, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр». В высшей лиге...
 
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