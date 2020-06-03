ФК «Динамо-Минск» заключил контракт с Сергеем Матвейчиком, который ранее играл за солигорский «Шахтёр»

Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Динамо-Минск» объявил о заключении контракта с защитником Сергеем Матвейчиком, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр».

В высшей лиге чемпионата страны он дебютировал 14 лет назад. В составе «Гомеля» и «Шахтёра» выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси, серебро и бронзу национального первенства. В составе молодёжной сборной Беларуси в 2011 году защитник стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Также Матвейчик является кандидатом в национальную сборную страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram