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В Беларуси начали продавать одежду британского Topshop и ещё 30 новых брендов

03.06.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К онлайн-платформе Lamoda.by (это крупнейший в СНГ ритейлер) присоединились новые бренды. Почему это больше, чем просто круто? Их сразу больше 30. Перечисляем главную пятерку из них – и показываем, как выглядит их одежда.

1. Topshop – основанный в 60-х годах в Великобритании и известный во всем мире бренд женской одежды. В разное время с ним сотрудничали модель Кейт Мосс и певица Бейонсе. В Беларуси его одежда стала доступна впервые, больше, кроме как в каталоге Lamoda.by, она нигде не представлена. 

Что предлагают: женские обувь, одежда, аксессуары (ссылка, чтобы посмотреть все товары).

2. Springfield – испанский бренд, созданный в 1988 году как производитель молодежной одежды и аксессуаров. Сперва бренд называл своей целью одеть мальчиков и мужчин, но с 2006 года начал ориентироваться и на девушек и на женщин.

Что предлагают: мужские и женские обувь, одежда, аксессуары (ссылка, чтобы посмотреть все товары).

3. Women'secret – бренд, основанный в Испании в 1993 году. Women’secret создан женщинами и для женщин, а фишка его белья – в использовании технологий бесшовной чашки, которая обеспечивает максимальный комфорт.

Что предлагают: женские нижнее белье, повседневная одежда, обувь (ссылка, чтобы посмотреть все товары).

4. Tommy Sport – американский бренд, специализирующийся на производстве мужской, женской и детской одежды, а также нижнего белья. Линия бренда в первую очередь подойдет людям, ведущим активный образ жизни. Коллекции разработаны с учетом движения.

Что предлагают: женские и мужские спортивная одежда, обувь (ссылка, чтобы посмотреть все товары).

5. Versace Jeans Couture – линия одежды, входящая в империю Versace, основанную Донателлой и Джанни Версаче в 1978 году. Как правило, продукция этого бренда – объемные силуэты вместе с искусственно состаренными джинсами, покрытыми принтом с элементами в стиле барокко.

Что предлагают: женские и мужские обувь, одежда, аксессуары (ссылка, чтобы посмотреть все товары).

ООО «Мода с доставкой»
УНП 192369058

 
 
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К онлайн-платформе Lamoda.by (это крупнейший в СНГ ритейлер) присоединились новые бренды. Почему это больше, чем просто круто? Их сразу больше 30. Перечисляем...
 
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