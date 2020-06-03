|
Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Источник материала: СТВ
Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман». И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером проката 1978 года, фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей.
Сложно сказать, чем эта лирическая комедия так зацепила жителей Советского Союза. Возможно, интересным сюжетом. Может быть, отличными актёрами. Может, режиссёрской работой и музыкальным сопровождением.
Наверняка ясно только одно – «Служебный роман» очень понравился людям. Понравился так сильно, что и сейчас эту кинокартину часто показывают по телевидению. И поскольку прошло уже много лет, мы захотели узнать, как теперь выглядят актёры, сыгравшие ключевых персонажей в этом фильме.
Анатолий Новосельцев – Андрей Мягков
Людмила Калугина – Алиса Фрейндлих
Верочка – Лия Ахеджакова
Ольга Рыжова – Светлана Немоляева
Юрий Самохвалов – Олег Басилашвили
Жена Самохвалова – Нелли Пшённая
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как изменились актёры из фильма «Гостья из будущего».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман». И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)