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Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»

03.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман». И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером проката 1978 года, фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей.

Сложно сказать, чем эта лирическая комедия так зацепила жителей Советского Союза. Возможно, интересным сюжетом. Может быть, отличными актёрами. Может, режиссёрской работой и музыкальным сопровождением.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной? 

Наверняка ясно только одно – «Служебный роман» очень понравился людям. Понравился так сильно, что и сейчас эту кинокартину часто показывают по телевидению. И поскольку прошло уже много лет, мы захотели узнать, как теперь выглядят актёры, сыгравшие ключевых персонажей в этом фильме.

Анатолий Новосельцев – Андрей Мягков

Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Фото: Кино-театр.ру и Кино-театр.ру / Максим Шеметов

Людмила Калугина – Алиса Фрейндлих

Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/teatr_tabakova

Верочка – Лия Ахеджакова

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Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Фото: Кино-театр.ру и sovremennik.ru

Ольга Рыжова – Светлана Немоляева

Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Фото: Кино-театр.ру и fedechko.com

Юрий Самохвалов – Олег Басилашвили

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Фото: Кино-театр.ру и bdt.spb.ru

Жена Самохвалова – Нелли Пшённая

Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
Фото: Кино-театр.ру

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как изменились актёры из фильма «Гостья из будущего».

Взглянуть на выросших героев можно здесь

Люди в материале: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Нелли Пшённая

 
 
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Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман». И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером...
 
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