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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз Контрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый...

Контрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз. В Евросоюз пытались незаконно вывезти более полумиллиона пачек сигарет. Сообщается, что по документам польский перевозчик перемещал из Российской Федерации экспортный груз под маркировкой "Осветительное оборудование". Лампы там действительно были, но в каждом корпусе, а это почти 1200 штук, были спрятаны табачные изделия. Чтобы извлечь и подчитать контрабанду, специалистам ГТК пришлось не только вскрывать заводскую упаковку, но и демонтировать заклепки на изделиях. Особенности изготовления корпусов и размещения в них серого товара позволяют таможенникам предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях. Начат административный процесс, все обстоятельства инцидента выясняются.