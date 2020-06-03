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В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз

03.06.2020 19:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Контрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз. В Евросоюз пытались незаконно вывезти более полумиллиона пачек сигарет. Сообщается, что по документам польский перевозчик перемещал из Российской Федерации экспортный груз под маркировкой "Осветительное оборудование". Лампы там действительно были, но в каждом корпусе, а это почти 1200 штук, были спрятаны табачные изделия. Чтобы извлечь и подчитать контрабанду, специалистам ГТК пришлось не только вскрывать заводскую упаковку, но и демонтировать заклепки на изделиях. Особенности изготовления корпусов и размещения в них серого товара позволяют таможенникам предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях. Начат административный процесс,  все обстоятельства инцидента выясняются. 
 
 
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Контрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый...
 
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