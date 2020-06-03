|
В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз
Источник материала: БTКонтрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый комплекс позволил выявить скрытый груз. В Евросоюз пытались незаконно вывезти более полумиллиона пачек сигарет. Сообщается, что по документам польский перевозчик перемещал из Российской Федерации экспортный груз под маркировкой "Осветительное оборудование". Лампы там действительно были, но в каждом корпусе, а это почти 1200 штук, были спрятаны табачные изделия. Чтобы извлечь и подчитать контрабанду, специалистам ГТК пришлось не только вскрывать заводскую упаковку, но и демонтировать заклепки на изделиях. Особенности изготовления корпусов и размещения в них серого товара позволяют таможенникам предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях. Начат административный процесс, все обстоятельства инцидента выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрабанда при помощи заводского конвейера. В деталях необычного дела пытается разобраться таможня. В пункте пропуска "Брузги-2" инспекционно-досмотровый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)