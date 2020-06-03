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«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн

03.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе «Большой город», столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Ленинского района:
В целях охвата большего количества детей перед каникулами Госавтоинспекция проводит дистанционное обучение несовершеннолетних, а также родительские собрания в режиме онлайн посредством мессенджеров. Педагоги организовывают и приглашают Госавтоинспекцию, чтобы Госавтоинспекция рассказала родителям, чему надо научить детей в период каникул и на что необходимо обращать внимание. Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП.

Люди в материале: Ангелина Волосарь

 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе «Большой город»,...
 
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