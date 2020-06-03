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«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн
Источник материала: СТВ
Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе
Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Ленинского района:
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Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе «Большой город»,...
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