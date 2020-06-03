Вот почему заведенный транспорт не стоит обрабатывать спиртом: опасный момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В индийском штате Гуджарат на видео попал опасный инцидент во время дезинфекции транспорта. Пункт обработки спиртосодержащей жидкостью оборудовали на улице, а аэрозоль распыляли прямо на заведенные скутеры. Все шло хорошо, но только до определенного момента. Посмотрите, что произошло потом.