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Вот почему заведенный транспорт не стоит обрабатывать спиртом: опасный момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В индийском штате Гуджарат на видео попал опасный инцидент во время дезинфекции транспорта. Пункт обработки спиртосодержащей жидкостью оборудовали на улице, а аэрозоль распыляли прямо на заведенные скутеры. Все шло хорошо, но только до определенного момента. Посмотрите, что произошло потом.
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Антисептик на основе спирта просто загорелся.
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