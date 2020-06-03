ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста

03.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста

Участие в них приняли порядка 20 тысяч человек. Как и в США, мирная демонстрация в Париже быстро переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные митингующие стали строить баррикады и устраивать поджоги.  

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста

Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия

Чтобы усмирить толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Около 20 человек задержаны.   

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Участие в них приняли порядка 20 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никто не сказал - иди борщ вари». Как минчанка построила сама себе классную дачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика