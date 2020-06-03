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Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста
Источник материала: СТВ
Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в них приняли порядка 20 тысяч человек. Как и в США, мирная демонстрация в Париже быстро переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные митингующие стали строить баррикады и устраивать поджоги.
Чтобы усмирить толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Около 20 человек задержаны.
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Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них приняли порядка 20 тысяч...
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